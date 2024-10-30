Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:38, 30 октября 2024Наука и техника

В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

«Роскосмос»: космическую головную часть со спутниками «Ионосфера-М» собрали

Фото: Космический центр «Восточный»

Специалисты «Роскосмоса» собрали космическую головную часть по программе запуска спутников «Ионосфера-М». Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«За минувшие выходные специалисты Роскосмоса интегрировали космические аппараты "Ионосфера-М" №1, 2 и 53 малых космических аппарата в состав головного блока на стенде для сборки космической головной части», — говорится в сообщении.

Совместный расчет произвел накатку головного обтекателя, провел стыковки и проверил вновь образованные связи. Отмечается, что сейчас специалисты проводят заключительные операции с собранной головной частью. После этого ее транспортируют в монтажно-испытательный корпус для общей сборки.

Материалы по теме:
«Советские ракеты должны победить пространство» Кто создал первую в СССР космическую ракету и почему сегодня его забыли?
«Советские ракеты должны победить пространство»Кто создал первую в СССР космическую ракету и почему сегодня его забыли?
12 апреля 2024
«Все это пришлось на себе испытать» 60 лет назад СССР поставил рекорд в космосе. Почему миссию считали самоубийственной?
«Все это пришлось на себе испытать»60 лет назад СССР поставил рекорд в космосе. Почему миссию считали самоубийственной?
12 октября 2024

Ракету с аппаратами планируют запустить в начале ноября.

Ранее в октябре стало известно, что российская компания «Спутникс» запустит 28 космических аппаратов в качестве полезной нагрузки вместе со спутниками «Ионосфера-М» №1 и №2.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Минобороны показало кадры артиллерийского удара в Курской области

      В Белоруссии анонсировали учения ОДКБ

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше