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00:14, 11 октября 2024Наука и техника

Российская компания запустит 28 спутников

Компания «Спутникс» запустит 28 аппаратов на орбиту осенью

Фото: Dino Reichmuth / Unsplash

Российская компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) запустит 28 космических аппаратов осенью. Спутники отправятся в космос в качестве полезной нагрузки вместе с аппаратами «Ионосфера-М» №1 и №2, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

«Созданные частной российской компанией "Спутникс" космические аппараты запланированы к выводу на орбиту в рамках запуска ракеты "Союз-2.1б". Она должна стартовать в ноябре с космодрома Восточный в Амурской области», — говорится в сообщении.

На орбиту планируют отправить спутники, которые дополнят группировку Sitronics, а также студенческие кубсаты. Эти аппараты запускают в рамках программы Space-Pi для отработки различных технологий.

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В частности, компания намерена запустить 24 аппарата группировки SITRO-AIS, которые оснащены аппаратурой для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации морских судов. После запуска в составе группировки будет 52 аппарата для мониторинга судоходства.

В июле стало известно, что компания «Спутникс» создала микроспутник ArcticSat для изучения космической погоды в интересах Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Ломоносова.

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      Даниил Иринин
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