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12:42, 30 октября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о возможности России взыскать с Google два ундециллиона рублей

Bloomberg: российские компании смогут взыскать с Google ундециллионы рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские компании смогут взыскать с корпорации Google два ундециллиона рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эксперты выразили обеспокоенность тем фактом, что России обратилась с жалобами на ограничение корпорацией свободы слова. Bloomberg назвал большой ошибкой предположение, что подобные споры с российскими медиакомпаниями будут решаться в американских и британских судах. По данным издания, российская сторона обратилась в суды других стран.

Кроме того, пишет Bloomberg, размеры штрафов Google, назначенных российскими судами, удваиваются каждую неделю. В случае, если Россия добьется выплаты штрафа, то он может превзойти стоимость корпорации Alphabet, которой принадлежит Google.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал судебным курьезом иск к Google на два ундециллиона рублей. Он заявил, что таких выплат не совершали нигде в мире.

29 октября стало известно, что сумма исков 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. Изначально штрафы корпорации назначали из-за того, что она не выполняла требования по восстановлению аккаунтов российских ТВ-каналов на видеохостинге YouTube.

Ундециллион — это число, состоящее из единицы и 36 нулей.

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