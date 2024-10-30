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15:53, 30 октября 2024Мир

Вучич призвал будущего президента США добиться скорого перемирия на Украине

Вучич: будущий президент США должен добиться скорого перемирия на Украине
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Будущий президент США должен как можно скорее добиться заключения перемирия на Украине. С таким призывом в интервью агентству Bloomberg выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Тогда будут пути для достижения долгосрочного мира, но сначала сделайте этот первый шаг как можно скорее», — заявил политик.

По словам сербского лидера, прекращение боевых действий не только положит конец кровопролитию, но и будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».

Ранее Вучич заявил, что сербы устали от лицемерных разговоров политиков про важность территориальной целостности Украины и игнорирования Белграда по вопросу Косово. Он уточнил, что западные политики, говоря об Украине, игнорируют территориальную целостность Сербии.

В этом же интервью Вучич заявил, что если бы Белград признал независимое Косово и ввел санкции против Российской Федерации, то страна «завтра бы» стала членом Европейского союза.

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      Виктория Кондратьева
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