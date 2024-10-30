Южная Корея заявила об отправке группы наблюдения за северокорейскими военными

Reuters: Южная Корея отправит на Украину группу для мониторинга за силами КНДР

Южная Корея отправит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских войск на территории страны. Об этом агентству Reuters заявил представитель южнокорейского правительства.

По словам анонимного чиновника, группа специалистов будет задействована для анализа возможного развертывания северокорейских сил, которые, по сообщениям официального Сеула, могут принять участие в российско-украинском конфликте на стороне России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — резюмировал американский президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы нахождении военных из КНДР в Курской области и заявил, что ему «нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент России Владимир Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС в Казани».