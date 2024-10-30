Захарова прокомментировала задержание приехавших освещать выборы в США журналистов

Захарова: США не уведомили посольство РФ о задержании российских журналистов

Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они заявили цель — работать как журналисты по освещению выборов. Они прошли все процедуры, они получили визы, разрешения, взяли весь пакет документов и направились в США», — прокомментировала представитель МИД задержание российских журналистов. Захарова уточнила, что задержание корреспондентов из России произошло в ночь на 29 октября.

По словам Захаровой, журналистов из РФ задержали в аэропорту и допрашивали. «Потом оператору было отказано в пересечении границы, его въездная виза была аннулирована, а в качестве причины были указаны административные резоны», — добавила она.

Представитель МИД назвала произошедшее произволом и подчеркнула, что власти США не сообщили российским дипломатам, российскому посольству в Вашингтоне о задержании граждан РФ.

Ранее Захарова назвала Россию причиной нейтралитета американских СМИ на выборах США, которые пройдут 5 ноября этого года.