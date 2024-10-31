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01:57, 31 октября 2024Мир

187 стран потребовали в ООН отменить санкции против Кубы

Мадуро: 187 стран потребовали в ООН отменить санкции против Кубы
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что подавляющее большинство стран в 32-й раз выступили в Организации Объединенных Наций (ООН) за отмену санкций против Кубы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мадуро уточнил, что Венесуэла также потребовала отменить санкции против Кубы. Он подчеркнул, что у «Куба заслуживает и заслужила право выбрать свой путь развития в условиях мира и полной свободы».

Политик также выразил солидарность с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, Раулем Кастро и кубинским народом. Он заявил, что Венесуэла готова искать конкретные решения, которые улучшат жизнь двух стран. «Новый мир возможен, и мы, свободные народы, построим его», — заключил он.

Ранее в МИД России оценили смягчение санкций США в отношении Кубы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова посчитала, что меры носят ограниченный характер. По ее мнению, смягчение не снимает «жесткую экономическую осаду» Гаваны.

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      Марина Совина
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