Американскую организацию «молодых президентов» признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной Young Presidents Organization из США

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране организации из США Young Presidents Organization (YPO). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Закрытый клуб «молодых президентов» был основан в 1950 году в Нью-Йорке. В ходе проверки было установлено, что организация занимается в России «продвижением политики недружественных государств, прикрываясь идеями реализации социальных проектов».

Кроме того, утверждается, что американские спецслужбы через YPO стимулируют протестную активность россиян и предпринимают попытки оказывать информационное давление на руководство страны. Называющие себя бизнес-наставниками якобы также продвигают среди молодых предпринимателей России нетрадиционные ценности и насаживают зарубежную культуру.

4 октября сообщалось, что Минюст включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02».