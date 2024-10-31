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15:14, 31 октября 2024Силовые структуры

Арестованный до декабря российский военный блогер заболел в СИЗО

Shot: военблогер Тринадцатый заболел в СИЗО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным Тринадцатый заболел в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у Гузенко обострился отит. Его боль помогли снять только лекарства, которые ему передали друзья через адвоката. Знакомые блогера заявили, что у Тринадцатого также имеется тяжелая форма язвы и часто открывается кровотечение.

5 октября на праздновании Дня города Новопавловска Гузенко, недовольный требованием полицейского снять с лица маску, схватил правоохранителя за китель и оторвал пуговицу на его кармане. После этого Тринадцатый ударил силовика кулаком по лицу. В тот же день блогера задержали. 7 октября его арестовали на два месяца.

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