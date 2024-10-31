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19:12, 31 октября 2024Наука и техника

Армия США закупит партию дронов на солнечных батареях

Армия США закупит партию дронов сверхбольшой дальности K1000 ULE
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bryan Araujo / U.S. Army

Новую партию беспилотников сверхбольшой дальности Kraus Hamdani Aerospace K1000 Ultra Long-Endurance (ULE) закупят для армии США. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в последние годы небольшое количество беспилотников K1000 на солнечных батареях использовали операторы 1-й многопрофильной оперативной группы армии США. Дроны выполняли задачи в районе Филиппин и острова Гуам.

«Теперь Пентагон заказал системы на сумму 20 миллионов долларов для подразделения», — пишет издание.

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K1000 можно использовать для ретрансляции связи, разведки и увеличения радиуса действия средств радиоэлектронной борьбы. Производитель заявляет, что дрон обладает самой большой длительностью полета в классе. Ранее аппарат побил рекорд, проведя в воздухе 76 часов.

В сентябре издание The War Zone писало, что первый прототип стелс-самолета Model 437 Vanguard компании Scaled Composites (дочернее предприятие Northrop Grumman) совершил первый полет. Самолет изначально разрабатывали в качестве ведомого дрона.

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