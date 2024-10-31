Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:14, 31 октября 2024Ценности

Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера

Кадр: @bortich

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном виде. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда «Фишера» примерила укороченные облегающие шорты телесного цвета и черную хлопковую майку, отказавшись от бюстгальтера. При этом артистка надела на голову колготки. «Слава жены Канье Уэста не дает мне покоя», — подписала она ролик.

Ранее Бортич снялась без штанов и показала фото фанатам. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в остроносых туфлях, боди и капроновых колготках.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Американские чиновники обеспокоились из-за нарушения цепочек поставок дронов для Украины

      Россиян предостерегли от сдачи бесполезных анализов

      Европа вернула России модуль Kazachok

      Россиянку испугало увиденное в небе изобретение Илона Маска

      Женщина расправилась с мужем ради десятков миллионов рублей

      Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера

      Россиян предупредили об участившемся способе кражи аккаунтов в Telegram

      Аэропорт российского города временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

      Минэкономики оценило рост цен за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше