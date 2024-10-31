Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном виде. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда «Фишера» примерила укороченные облегающие шорты телесного цвета и черную хлопковую майку, отказавшись от бюстгальтера. При этом артистка надела на голову колготки. «Слава жены Канье Уэста не дает мне покоя», — подписала она ролик.

Ранее Бортич снялась без штанов и показала фото фанатам. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в остроносых туфлях, боди и капроновых колготках.