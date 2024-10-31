Британского дипломата пригласили посетить Россию

Небензя пригласил британского постпреда в РФ после ее слов об обедневшей России

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя пригласил коллегу из Великобритании Барбару Вудворд посетить Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя иронично поблагодарил Вудворд за ее заботу о российском бюджете. Он подчеркнул, что в своей речи дипломат использовала выражение impoverished Russia — обедневшая Россия.

«Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — заключил он.

Ранее Небензя возмутился созывом заседания Совбеза ООН о якобы присутствии военных КНДР в России. По его мнению, этим действием страны Запада пробили «очередное дно».