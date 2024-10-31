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10:15, 31 октября 2024Россия

Человека нашли под завалами российской многоэтажки после взрыва

ТАСС: человека нашли под завалами многоэтажки после взрыва в Черкесске

Фото: СУ СК России по КЧР

Человека нашли под завалами многоэтажного дома на улице Лободина в Черкесске после взрыва. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Данных о состоянии обнаруженного в российском регионе репортер не привел. Он отметил, что во время работ по разбору завалов на верхних этажах дома спасатели извлекли человека. К месту велели принести носилки.

До этого в Минздраве России заявили, что одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии после взрыва газа в Карачаево-Черкесии.

В ведомстве разъяснили, что еще семи пострадавшим, среди которых один ребенок, медицинская помощь была оказана амбулаторно. По последним данным, жертвами взрыва в Черкесске стали два человека.

Ранее оперативные службы назвали утечку газа предварительной причиной взрыва в доме в Черкесске.

О взрыве газа в многоэтажном доме в Карачаево-Черкесии стало известно 31 октября. В результате случившегося оказались разрушены два этажа здания. В сети распространились кадры с места происшествия.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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