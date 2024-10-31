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15:11, 31 октября 2024Наука и техника

Cyberpunk 2077 впервые выйдет на компьютерах Mac

Игра 2020 года Cyberpunk 2077 впервые появится на компьютерах Mac

Кадр: игра «cyberpunk 2077»

Студия CD Projekt RED анонсировала выход игры Cyberpunk 2077 на компьютерах Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

В польской студии рассказали, что игра и ее «шпионско-триллерное дополнение» Phantom Liberty будет использовать «все преимущества процессоров Apple и технологии Metal». «Мир темного будущего впервые будет доступен геймерам Mac», — заметили представители компании.

Cyberpunk 2077 будет поддерживать технологии трассировки лучей, генерации кадров и пространственного звука. Тайтл будет доступен для покупки в начале 2025 года. Игра будет адаптирована для запуска на компьютерах Mac на базе процессоров Apple Silicon.

В CD Projekt RED отметили, что Cyberpunk 2077 можно будет загрузить через магазины App Store, GOG.com, Steam и Epic Games Store. Подробности и стоимость тайтла в студии пообещали раскрыть позднее.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в открытом мире, вышедшая в декабре 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Дополнение Phantom Liberty появилось в сентябре 2023 года.

Ранее студия Rockstar Games анонсировала выход игры Red Dead Redemption (RDR) на персональных компьютерах. Игра 2010 года поддерживает разрешение 4K с частотой до 144 герц, клавиатуру и мышь.

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      Андрей Ставицкий
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