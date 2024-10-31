Cyberpunk 2077 впервые выйдет на компьютерах Mac

Игра 2020 года Cyberpunk 2077 впервые появится на компьютерах Mac

Студия CD Projekt RED анонсировала выход игры Cyberpunk 2077 на компьютерах Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

В польской студии рассказали, что игра и ее «шпионско-триллерное дополнение» Phantom Liberty будет использовать «все преимущества процессоров Apple и технологии Metal». «Мир темного будущего впервые будет доступен геймерам Mac», — заметили представители компании.

Cyberpunk 2077 будет поддерживать технологии трассировки лучей, генерации кадров и пространственного звука. Тайтл будет доступен для покупки в начале 2025 года. Игра будет адаптирована для запуска на компьютерах Mac на базе процессоров Apple Silicon.

В CD Projekt RED отметили, что Cyberpunk 2077 можно будет загрузить через магазины App Store, GOG.com, Steam и Epic Games Store. Подробности и стоимость тайтла в студии пообещали раскрыть позднее.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в открытом мире, вышедшая в декабре 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Дополнение Phantom Liberty появилось в сентябре 2023 года.

Ранее студия Rockstar Games анонсировала выход игры Red Dead Redemption (RDR) на персональных компьютерах. Игра 2010 года поддерживает разрешение 4K с частотой до 144 герц, клавиатуру и мышь.