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11:26, 31 октября 2024Наука и техника

Европейская компания построит в США завод по производству ракетных двигателей

Avio построит в США завод по производству ракетных двигателей

Фото: Massimo Paolone / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейская компания Avio запланировала построить в США завод по производству твердотопливных ракетных двигателей. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Открытие завода на территории Соединенных Штатов планируется в 2028 году. В настоящее время девелоперская фирма ACMI Properties ищет для Avio место для строительства завода. С местонахождением будущего предприятия стороны планируют определиться в первой половине 2025 года.

В июле издание сообщило, что США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы. Контракт между американской корпорацией Raytheon и итальянской аэрокосмической компанией Avio предполагает разработку и производство твердотопливных ракетных двигателей на территории Европы, выпуск которых в достаточных объемах внутри США невозможен ввиду растущего спроса, возникшего на фоне специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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