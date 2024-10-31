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19:06, 31 октября 2024Силовые структуры

Генпрокуратура России предложила проводить проверки по постам в соцсетях

Генпрокуратура РФ: посты в соцсетях могут стать поводом для проверки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hannah Wei / Unsplash

Генпрокуратура России предложила проводить проверки на основании постов в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В предыдущей версии документа публикации в соцсетях и интернете не указывались в качестве повода для прокурорских проверок.

Изменения предлагается внести в приказ генпрокурора №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 года.

30 октября сообщалось, что прокуратура проводит проверку «Можайского кондитерского дома» из-за жалоб на антисанитарные условия производства продукции. Ревизия была инициирована после опубликованной в соцсетях видеозаписи с антисанитарными условиями работы предприятия.

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