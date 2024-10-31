Россиян предупредили о перехватывающих звонки в банк мошенниках

Anti-Malware: мошенники начали перехватывать звонки в банк с помощью FakeCall

Мошенники начали перехватывать звонки пользователей в банк с помощью вредоносной программы FakeCall. Об этом россиян предупредило издание Anti-Malware со ссылкой на отчет американской компании Zimperium, специализирующейся на мобильной безопасности.

Сообщается, что FakeCall маскируется под банковское приложение. Троян предлагает пользователям позвонить в банк непосредственно из приложения, при этом показывая реальный телефонный номер организации. Если человек соглашается, то звонок перехватывают мошенники и выманивают у него данные банковской карты. В результате жертва лишается денег.

Кроме того, отмечается, что программа может записывать действия на дисплее устройства, делать скриншоты, а также похищать материалы из галереи.

Ранее россиян предупредили об участившемся способе кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Уточнялось, что мошенники начали притворяться представителями известных маркетплейсов и предлагать рекламную интеграцию.