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09:14, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об участившемся способе кражи аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники стали чаще красть аккаунты в Telegram под предлогом рекламы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники стали чаще красть аккаунты в Telegram под предлогом размещения рекламы. Об этом способе мошенничества россиян предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Сообщается, что владельцам и администраторам Telegram-каналов пишут мошенники, которые притворяются представителями известных маркетплейсов и предлагают рекламную интеграцию. «Для правдоподобности злоумышленники не торопятся, ведут переговоры несколько недель, согласуют контент с "руководством", вносят правки и спорят о стоимости размещения», — отметили в ведомстве.

После этого владельцу канала предлагают зарегистрироваться в специальном рекламном кабинете, который на самом деле является фишинговым сайтом, и отправить собеседникам код подтверждения. В результате жертва теряет доступ к своему Telegram-аккаунту. В этом случае мошенники получают доступ к каналу, который ведет пользователь, а также к его личным перепискам.

Ранее стало известно, что мошенники стали рассылать фейковые предупреждения якобы от службы безопасности Telegram. Отмечалось, что подобные сообщения приходили от аккаунта с названием «Советы по безопасности».

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      Мария Большакова
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