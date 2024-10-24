Мошенники стали рассылать фейковые предупреждения от имени Telegram

«Лаборатория Касперского»: мошенники рассылают сообщения от имени Telegram

Мошенники стали рассылать фейковые предупреждения от имени службы безопасности мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Лаборатория Касперского».

Telegram-канал под названием «Советы по безопасности» под видом службы безопасности мессенджера начал рассылать пользователям сервиса предупреждение об ограничении работы их аккаунтов в связи с мошенническими действиями учетной записи.

В действительности предупреждения о якобы ограничении работы Telegram-аккаунтов рассылают аферисты, заявили в «Лаборатории Касперского». В компании рассказали, что в подобных сообщениях прослеживается фишинг: на это указывает то, что учетная запись не похожа на служебные уведомления от Telegram.

О том, что аккаунт «Советы по безопасности» является мошенническим, свидетельствует также тот факт, что его можно заблокировать, как любого другого пользователя, подчеркнули специалисты.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Куликова рекомендовала не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить свои данные на непроверенных ресурсах.

Если пользователь перейдет по указанной ссылке, вероятно, он попадет на фейковую страницу авторизации, отмечает эксперт. «[Пользователь] вводит на ней номер телефона, пароль и код подтверждения от аккаунта в мессенджере. В результате его данные уходят злоумышленникам», — подчеркивает Куликова.

Замглавы центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» Александр Вураско назвал целью схемы кражу аккаунтов в Telegram.

Руководитель направления аналитических исследований в компании Positive Technologies Ирина Зиновкина, в свою очередь, предупредила, что такие схемы могут привести не только к угону аккаунта, но и к краже денег и конфиденциальной информации.

Информация о том, что в сети орудуют мошенники под видом службы безопасности мессенджера Telegram, получила широкое распространение в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»