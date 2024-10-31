Хирург удалил мужчине печень вместо селезенки и ошибся в третий раз

В США врач случайно удалил мужчине печень и перепутал органы еще двух пациентов

Хирург из штата Флорида, США, удалил пациенту печень вместе селезенки. Об этом пишет The State.

Томаса Шакновски временно лишили лицензии, после того как в августе он случайно вырезал мужчине здоровый орган вместе больного. По словам коллег врача, закончив операцию, тот положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезенку. У пациента началось сильное кровотечение, и его не смогли спасти. Выяснилось, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз.

В мае 2023 года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. В июле того же года Шакновски должен был провести назначенную женщине илеостомию — создание в брюшной области стомы для выведения каловых масс. Однако он перепутал операции и сделал пациентке резекцию желудка. Ее состояние ухудшилось, и вскоре ее не стало.

В октябре 2024 года на Шакновски подали жалобу с заявлением, что он не обладает базовыми медицинскими знаниями и опасен для пациентов. В настоящее время он не может работать в больницах штатов Флорида и Алабама.

Ранее сообщалось, что сотрудники больницы в американском штате Джорджия потеряли кусок черепа пациента и выставили ему счет на 146,8 тысячи долларов. Семья мужчины подала на больницу в суд: в иске утверждается, что из-за халатности врачей он получил необратимые травмы и лишился возможности работать.