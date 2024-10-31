Холзи рассказала о случае с продюсером и обнаженными фото

Певица Холзи рассказала, как известный продюсер смотрел голые фото в ее телефоне

Американская певица Холзи рассказала о том, как известный музыкальный продюсер смотрел голые фото в ее телефоне. Своими переживаниями артистка поделилась в подкасте Call Her Daddy.

По словам Холзи, все случилось из-за ее доверия людям, с которыми она работала. До этого случая она могла чувствовать себя в безопасности в окружении своей команды, однако быстро поняла, что доверять нельзя никому.

«Я просто сделала с ним селфи, дала ему телефон в руки и предложила отправить фото себе, пока я пошла в туалет. Когда я вернулась, он вернул мне мой телефон экраном вниз. Я увидела, что он просматривал мои обнаженные фотографии», — рассказала она.

Певица призналась, что просто не понимала, как реагировать, и застыла на месте.

«Я подумала: "Черт, он что, отправил себе и их тоже? Или кому-то? Я даже не знаю, где эти фото сейчас!" Я снова почувствовала, что я все еще просто чертова девчонка, которой пользуются, просто ничто», — добавила она.

Ранее стало известно, что Холзи намекнула на скорую помолвку со своим бойфрендом.