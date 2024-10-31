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06:31, 1 ноября 2024Мир

В ЕС сообщили о росте масштабов торговли людьми

Евродепутат Фиря сообщила о росте масштабов торговли людьми в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Габриэла Фиря сообщила о росте масштабов торговли людьми в странах Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК). Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Торговля людьми — это социальное явление, которое принимает множество форм, включая куплю-продажу и эксплуатацию взрослых и детей. Торговцы людьми пользуются уязвимостью людей и их нестабильным положением, возникающим из-за нищеты, дискриминации, насилия в отношении женщин, отсутствия доступа к образованию, этнических конфликтов и стихийных бедствий», — пишет автор обращения.

В последние годы несколько государств-членов сообщили об увеличении торговли людьми с целью трудовой эксплуатации до 21 процента от всех жертв торговли людьми), включая увеличение числа мужчин, принуждаемых к сельскохозяйственным работам. Торговцы людьми пользуются лазейками в законах, касающихся разрешений на работу, виз, прав работников и условий труда

Габриэла Фирячлен Европарламента от Румынии

Кроме того, она отметила, что ситуация с ростом торговли детьми усугубилась из-за миграционного кризиса. В связи с этим она обращается к Еврокомиссии с рядом вопросов.

«В какой степени Комиссия вмешивается и сотрудничает с государствами-членами для улучшения сбора статистических данных об этих явлениях и поиска решений по адаптации законодательства ЕС к борьбе с торговлей людьми? Какие меры Комиссия планирует принять для проведения информационных кампаний, особенно в сельской местности, направленных на повышение осведомленности о торговле людьми среди семей с низким доходом, которые чаще всего становятся объектами нападений торговцев людьми?» — спросила она.

В начале октября евродепутат от Франции Матильда Андруэ рассказала о росте числа «попавших в сети проституции» украинских беженок, которые, по ее словам, из-за отсутствия жилья и работы становятся жертвами торговцев людьми.

«Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии продлить временную защиту украинских беженцев до марта 2026 года, включая доступ к рынку труда и жилью. По состоянию на май 2024 года Евростат сообщил о 4,2 миллиона перемещенных украинцев, в основном в Германию и Польшу. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, 70 процентов беженцев составляют женщины, и только 14 процентов из них имеют работу», — сообщила она.

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