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02:38, 31 октября 2024Мир

Иран высказался о посредничестве России в переговорах с ЕС

Посол Джалали: Иран не ожидает от РФ посредничества в переговорах с ЕС по атому

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с Европейским союзом (ЕС) в сфере атома. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия находится сейчас в противостоянии с европейскими странами. «В нынешнем положении нельзя ожидать от России посредничества», — высказался он.

21 октября официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи рассказал, что Иран привержен фетве верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о запрете оружия массового уничтожения.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие.

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      Марина Совина
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