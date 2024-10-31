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13:19, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Российский журналист умер на 45-м году жизни

Российский журналист и фотограф Михаил Калянов умер на 45-м году жизни

Фото: Sixteen Miles Out / Unsplash

Российский журналист и фотограф Михаил Калянов умер на 45-м году жизни. Об этом сообщает портал 72.RU со ссылкой на его коллег.

«В Тюмени скончался фотограф и журналист Михаил Калянов. (...) Ему было 44 года», — говорится в сообщении. Причина его смерти не раскрывается.

Главный редактор 72.RU Елена Познахарева назвала уход журналиста из жизни большим горем. «Миша — значимый для Тюмени фотограф, профессионал. (...) Его снимки — отражение жизни, ее неровности и часто — несправедливости. Именно из-за этого не все любили его работы, но все признавали его талант и особое видение», — высказалась она.

Михаил Калянов работал в изданиях Ura.ru, «Тюменский курьер» и «Тюменская область сегодня». Был постоянным фотографом футбольного клуба «Тюмень».

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      Евгения Наумова
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