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03:16, 31 октября 2024Мир

В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты

Минобороны Японии: выпущенная КНДР ракета уже упала

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Выпущенная Северной Кореей ракета, предположительно баллистическая, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомство опубликовало данные Минобороны Японии, согласно которым, выпущенная КНДР баллистическая ракета уже упала. «Просим воздушные и морские суда следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море», — призвали специалисты.

Ранее Минобороны Японии оценило, что ракета, вероятно, упадет за пределами исключительной экономической зоны страны.

Северная Корея запустила ракету в четверг, 31 октября, в 07:11 (01:11 по московскому времени).

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      Марина Совина
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