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03:09, 31 октября 2024Мир

В Японии раскрыли место падения запущенной из КНДР ракеты

МО Японии: ракета КНДР, вероятно, упадет за пределами экономической зоны Японии

Фото: Pixabay

Баллистическая ракета, запущенная из КНДР, вероятно, упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии, место падения раскрыли в японском Минобороны.

«По нашим оценкам, она упадет в Японское море, примерно в 300 км к западу от острова Окусири, Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также указали, что ракета была выпущена по навесной траектории, под более вертикальным углом, чтобы сократить дальность ее полета.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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      Марина Совина
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