Курьер угостилась едой клиентки, плюнула ей в лицо и украла ее вещи

Во Флориде доставщица Uber украла еду из заказа клиентки и плюнула в нее

В штате Флорида, США, женщину, работающую в доставке еды компании Uber, арестовали за непристойное поведение перед клиенткой. Об этом пишет People.

Клиентка рассказала, что увидела доставщицу Александру Дель Валье Акосту Агилар у своего дома. Агилар достала заказ покупательницы из сумки и угостилась едой из него. После этого, как отмечает клиентка, женщина осмотрела ее двор и заметила на нем осенние украшения. Курьер начала перетаскивать их в сторону машины, когда из дома вышла владелица.

По словам клиентки, она вырвала из рук доставщицы табличку «Счастливой осени», и та в ответ плюнула ей в лицо. Пока женщина стояла в недоумении, Агилар кинула некоторые украшения в машину и уехала. Клиентка утверждает, что доставщица украла у нее вещи общей стоимостью 330 долларов (32 тысячи рублей).

Представитель Uber заявил, что Агилар уже уволили. Бывшей доставщице предъявили обвинения в ограблении.

Ранее сообщалось, что мужчина из Японии потребовал в суде компенсацию в размере 100 тысяч иен за то, что доставщик пиццы опоздал к нему на 52 минуты. Истцу отказали в просьбе, так как в ходе судебного разбирательства узнали, что компания уже вернула ему деньги.