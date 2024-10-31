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16:06, 31 октября 2024Мир

Лавров напомнил Великобритании про поддержку Афганистана и предупредил насчет Украины

Лавров: Британии следует задуматься насчет поддержки Украины после Афганистана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Tang Chhin Sothy / Pool / Reuters

Британским властям следует задуматься о дальнейшей помощи Украине после 20-летней поддержки Афганистана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Они постоянно говорят, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но вот в Афганистане им потребовалось 20 лет. Посмотрим, как они сдюжат на украинском направлении», — сказал российский министр.

Ранее Лавров скептически отозвался о шансах на завершение украинского конфликта «вничью». По его словам, подобное решение не может надежно обеспечить интересы стран — участниц боевых действий, «в том числе и в общеконтинентальном масштабе».

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