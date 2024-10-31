Лавров обсудил с главой МИД Венгрии реализацию договоренностей Путина и Орбана

Лавров и Сийярто обсудили ход реализации договоренностей Путина и Орбана

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили ход реализации договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 5 июля в Москве», — утверждается в публикации.

По данным МИД, главы внешнеполитических ведомств также обсудили итоги заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 20 сентября в Будапеште. В министерстве добавили, что в ходе встречи «состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем».

Ранее Сийярто по-русски обратился к участникам Минской конференции по евразийской безопасности, поблагодарив организаторов мероприятия.