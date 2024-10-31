Лавров опроверг приглашение Белоруссией Украины на Минскую конференцию по безопасности

Лавров: Белоруссия не приглашала Украину на Минскую конференцию по безопасности

Белоруссия не приглашала Украину на Минскую конференцию по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Что касается списка приглашенных, наши белорусские друзья — хозяева. Поэтому им не надо ни с кем советоваться, ничьего разрешения спрашивать, чтобы кого-то пригласить. Насколько я знаю, приглашение в адрес Украины не направлялось», — сообщил глава МИД России.

По словам Лаврова, если бы Минск направил Киеву приглашение на конференцию, об этом было бы известно. Министр также предположил, что причиной этого стало «развитие украинского режима совершенно в другой плоскости». Он объяснил, что в настоящее время Киев не хочет и не может говорить ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия.

Ранее Лавров прокомментировал заявления украинских властей о возможности создания ядерного оружия. Он назвал представителей Киева безумцами, отметив, что у них это не получится.