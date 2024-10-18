Глава МИД РФ Лавров заявил, что у Украины не получится создать ядерное оружие

Глава МИД России Сергей Лавров оценил одним словом заявления Киева о возможности создать ядерное оружие. Его цитирует ТАСС.

«Безумцы», — сказал министр иностранных дел. Лавров также подчеркнул, что у Украины не получится создать ядерное оружие. Глава МИД напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от этих слов.

17 октября Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника писал, что республика может создать ядерное оружие. По данным анонимного источника, на это Киеву понадобится несколько недель. В офисе Зеленского эту информацию опровергли в тот же день.

Кроме того, глава Украины на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Киев никогда не говорил о подготовке к разработке ядерного оружия.