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18:51, 17 октября 2024Бывший СССР

«Понадобится всего пара недель». На Украине заявили о готовности быстро создать ядерную бомбу

Bild: власти Украины заявили о готовности создать ядерную бомбу за пару недель

Фото: Stringer / Reuters

В течение нескольких недель Украина сможет создать ядерное оружие для использования против России. Об этом в беседе с Bild заявил неназванный украинский чиновник, работающий в сфере обороны.

У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего пара недель, чтобы сделать первую бомбу

неназванный представитель Украины

В издании подчеркнули, что данное заявление прозвучало несколько месяцев назад во время закрытого брифинга по украинскому конфликту. Автор заявления отметил, что Киев рассмотрит подобный вариант развития событий, если после завершения конфликта республику не примут в НАТО, а российские войска продолжат вести военные действия. Он уточнил, что западным странам пора «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших (украинских — прим. «Ленты.ру») красных линиях».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России оценили способность Украины создать ядерное оружие

В данный момент у Киева нет возможности создать полноценное ядерное оружие, поскольку у страны нет необходимых технологических мощностей. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Когда-то Украина была частью ядерной державы, так что технологии, необходимые для создания ядерного оружия, могли остаться. Но для того чтобы заняться таким производством, необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, пригодный для этого, не работает

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

По его словам, если в ближайшем будущем украинская сторона все же применит ядерное оружие, это будет означать лишь один вариант — что его передали страны Североатлантического альянса.

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При этом создать «грязную бомбу» Киев сможет без каких-либо проблем. Кроме того, в последнее время в страну поставляют большое количество радиоактивных отходов, являющихся основой для создания такой бомбы.

«Она не обладает такой разрушительной силой, как полноценное ядерное оружие, просто один из поражающих факторов там — радиоактивное заражение местности», — пояснил специалист, добавив, что для ее производства Киеву будет достаточно железного ящика со взрывчаткой и радиоактивных веществ.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Зеленский заявил, что Украина получит ядерное оружие или станет членом НАТО

В ходе разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что республика нуждается в гарантиях безопасности. По его словам, для этого Киев либо станет членом НАТО, либо получит ядерное оружие.

«У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенные альянсы», — высказал позицию Украины политик.

Он напомнил о Будапештском меморандуме, после подписания которого Киев ликвидировал свой ядерный арсенал и принял защиту РФ, США и Великобритании. Теперь же, по словам украинского главы, его страна лишилась гарантий безопасности.

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      Наталья Анисеева
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