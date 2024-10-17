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18:01, 17 октября 2024Бывший СССР

Способность Украины создать ядерное оружие оценили

Полковник Матвийчук: Украина не сможет создать ядерное оружие
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Стрингер / РИА Новости

На данный момент у Украины нет возможности создать полноценное ядерное оружие, однако страна в короткие сроки может создать грязную бомбу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Когда-то Украина была частью ядерной державы, так что технологии, необходимые для создания ядерного оружия, могли остаться. Но для того чтобы заняться таким производством, необходимо восстановить весь технологический процесс, а основной завод, пригодный для этого, не работает, — объяснил Матвийчук. — Так что если вдруг Украина применит тактическое ядерное оружие, это будет означать только одно: его передали страны НАТО».

Значительно проще, по его словам, обстоит ситуация с грязной бомбой. Создать ее, уверен полковник, Украина сможет в самые сжатые сроки.

«Идут разведданные о том, что в страну поставляют радиоактивные отходы, так что ресурсы для грязной бомбы есть. Она не обладает такой разрушительной силой, как полноценное ядерное оружие, просто один из поражающих факторов там — радиоактивное заражение местности. Для производства такого оружия необходимы только железный ящик со взрывчатым веществом и радиоактивные отходы, которые потом разлетятся на большую площадь», — рассказал военный.

Ранее неназванный украинский чиновник в интервью Bild заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Собеседник издания уточнил, что на создание первой ядерной бомбы может потребоваться несколько недель.

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      Варвара Кошечкина
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