Отказ Нетаньяху встречаться с Зеленским объяснили

Политолог Камкин: Нетаньяху не нужны встречи с «токсичными персонажами»

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским обусловлен нежеланием Нетаньяху контактировать с «токсичными персонажами», а также отсутствием взаимовыгодной повестки, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским во время их визитов в Вашингтон. Утверждается, что первоначально предложение о встрече поступило от канцелярии Нетаньяху. После того как офис Зеленского подтвердил готовность к переговорам, израильская сторона перестала выходить на связь, а позднее объяснила отказ плотным графиком премьер-министра.

«Дело в том, что Нетаньяху сейчас сам все больше напоминает сбитого летчика. Естественно, ему лишние, скажем так, ручкования с весьма токсичными персонажами абсолютно не нужны. Его встреча с [президентом США Дональдом] Трампом в принципе не оправдала больших надежд, которые возлагала израильская администрация на это. Отношение к ближневосточному процессу в американском политическом истеблишменте резко поменялось. И не только среди демократов, но и часть антитрамповски настроенных республиканцев также весьма критично настроены в отношении Нетаньяху. Соответственно, ему еще больше портить свое реноме явно несподручно», — сказал Камкин.

По словам политолога, смысла во встрече Нетаньяху с Зеленским не было, поскольку украинский лидер лишь требует помощи, а израильский премьер не склонен что-либо давать бесплатно.

«Кроме того, смысл встречи с просроченным наркофюрером какой? Ну, тот будет естественно говорить: "Дай, дай, дай". Характер Нетаньяху не такой, чтобы он что-то давал бесплатно. Соответственно, повод повестки для встречи как таковой здесь просто не наблюдается», — добавил Камкин.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.