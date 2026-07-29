России предрекли рост опасных явлений из-за изменения климата

Метеоролог Вильфанд предрек рост опасных явлений в РФ из-за изменения климата

В России вырастет число опасных явлений из-за изменения климата. Соответствующий прогноз дал заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам специалиста, за последние 30 лет среднемесячная температура января в РФ увеличилась более чем на три градуса, и подобных случаев прежде не было за всю историю наблюдений. «Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений, повторяемостью опасных явлений», — отметил он.

Вильфанд подчеркнул, что для предотвращения опасных явлений на фоне изменения климата метеорологам критически важно развивать системы раннего предупреждения, чтобы грамотно подойти к локализации и минимизации последствий.

«Любые опасные явления, о них нельзя говорить, что они просто увеличиваются. Увеличивается интенсивность дождей, интенсивность шквалов, увеличивается количество смерчей», — подытожил метеоролог.

Ранее преподаватель физической географии и климатических рисков итальянского Университета Камерино Массимилиано Фаццини сообщил, что за последние полвека температура в Восточной Европе выросла приблизительно на 0,5 градуса, что говорит о быстром изменении климата.