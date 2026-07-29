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15:44, 29 июля 2026Экономика

Стоимость британских компаний взлетела до максимума

Британский фондовый индекс FTSE 100 впервые в истории превысил 10,95 тысячи пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Carl Court / Getty Images

Основной британский фондовый индекс FTSE 100 в среду, 29 июля, обновил рекорд за все время торгов, преодолев отметку 10,95 тысячи пунктов. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи.

Предыдущий максимум был установлен 27 февраля этого года. Превысить его на 15 пунктов позволили, в том числе, результаты компании из сферы инжиниринга Weir Group, акции которой на фоне хорошей отчетности выросли на 6,7 процента.

Также на 4,2 процента растут акции Reckitt Benckiser Group (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick), а Glencore подорожала на 3,8 процента. Рост выше среднего демонстрируют разработчик Sage Group и энергетическая компания BP.

Индекс Мосбиржи в среду достигал 2232 пунктов, что стало максимумом с 6 июля. Российский фондовый рынок падал 19 недель подряд, однако в последние две недели наблюдается коррекция. Тем не менее показатель остается почти на 700 пунктов ниже максимума текущего года и почти в два раза ниже исторического рекорда.

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