На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

Украина рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Об этом пишет Bild, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.
«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если договоренность будет достигнута, нам понадобится всего несколько недель, чтобы произвести первую бомбу», — передает издание слова чиновника.
По его словам, Западу стоит «меньше думать о красных линиях России».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил экс-президента США Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО.