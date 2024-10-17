На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

Bild: власти Украины рассматривают возможность восстановления ядерного оружия

Украина рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Об этом пишет Bild, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если договоренность будет достигнута, нам понадобится всего несколько недель, чтобы произвести первую бомбу», — передает издание слова чиновника.

По его словам, Западу стоит «меньше думать о красных линиях России».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил экс-президента США Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО.