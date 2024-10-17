«Это для нас защита». Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО

Зеленский: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО

У Киева есть два варианта гарантий безопасности — либо Украину примут в НАТО, либо она получит ядерное оружие. Об этом в ходе разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил украинский глава Владимир Зеленский.

У нас получается так: какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов Владимир Зеленский президент Украины

Говоря о необходимости вступления Киева в Североатлантический альянс, украинский политик вспомнил о Будапештском меморандуме, после подписания которого Украина ликвидировала свой ядерный арсенал и приняла обещания гарантировать ей безопасность от РФ, США и Великобритании. Он подчеркнул, что сегодня Украина осталась без необходимой ей защиты.

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Зеленский раскрыл способ «принудить Москву к переговорам»

Зеленский также заявил, что «принудить Москву к переговорам» поможет передача Киеву комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания РФ.

Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия Владимир Зеленский президент Украины

Он подчеркнул, что на фоне этого военному блоку следует немедленно направить Украине приглашение на вступление, при этом само присоединение к организации может произойти позже. Кроме того, Зеленский призвал передать Киеву дальнобойное оружие без разрешения на его использование. Украинский политик пояснил, что этим решением Запад «продемонстрирует волю поддерживать Украину».

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В России оценили способ Зеленского склонить Москву к переговорам

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что придуманные Зеленским способы по склонению России к переговорам связаны с тяжелым положением армии Украины в зоне специальной военной операции (СВО).

По его словам, Киев видит, в пользу кого развивается ситуация на поле боя. Депутат подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ход боевых действий, постепенно приближаясь к завершению СВО.

Чепа напомнил о «плане победы» украинского лидера, в котором, помимо членства в НАТО и передачи Украине пакета ракет, была указана готовность Киева перенести боевые действия на территорию РФ, а также усилить финансирование республики для перевода оборонного производства в граничащие с Украиной страны.

Российский парламентарий заметил, что все эти пункты, направленные против России, никогда не заставят страну выйти на переговоры.