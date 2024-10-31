Лавров прокомментировал требование Зеленского передать Украине ракеты Tomahawk

Лавров: требование Зеленского передать ракеты Tomahawk вызвало оторопь в США

Требование президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») вызвало оторопь в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал министр, добавив, что Вашингтон будет «бить главу киевского режима по рукам» при попытке Зеленского втянуть Штаты в войну против России.

Ранее Зеленский упрекнул власти США в нежелании передавать Украине ракеты «Томагавк». По его словам, партнерам Киева стоило сначала согласиться предоставить вооружение, а после говорить об этом в публичном поле.