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15:28, 31 октября 2024Мир

Лавров прокомментировал требование Зеленского передать Украине ракеты Tomahawk

Лавров: требование Зеленского передать ракеты Tomahawk вызвало оторопь в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Требование президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») вызвало оторопь в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал министр, добавив, что Вашингтон будет «бить главу киевского режима по рукам» при попытке Зеленского втянуть Штаты в войну против России.

Ранее Зеленский упрекнул власти США в нежелании передавать Украине ракеты «Томагавк». По его словам, партнерам Киева стоило сначала согласиться предоставить вооружение, а после говорить об этом в публичном поле.

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