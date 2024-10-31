Лавров заявил о скором подписании договора о партнерстве между Ираном и Россией

Лавров: договор о партнерстве между Ираном и РФ будет подписан в скором времени

Договор о партнерстве между Ираном и Россией будет подписан в скором времени. В нем значительное внимание уделено вопросам обороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, трансляция доступна на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», — отметил дипломат, охарактеризовав соглашение как серьезный фактор укрепления российско-иранских отношений.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан по окончании двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся на полях саммита БРИКС в Казани, заявил, что официальный Тегеран надеется на финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией при первой возможности.

Путин и Пезешкиан договорились о том, что данный документ будет подписан во время отдельного визита.