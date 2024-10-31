Маск получил повестку в суд из-за выборов

WSJ: Маск получил повестку в суд из-за розыгрыша призов для избирателей

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск получил повестку в суд из-за розыгрыша призов для избирателей из колеблющихся штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на материалы дела.

«Судья постановил, что Илон Маск должен явиться на судебное слушание в Филадельфии в четверг утром в качестве ответчика по иску, оспаривающему раздачу одного миллиона долларов избирателям в колеблющихся штатах», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что суд пройдет в четверг, 31 октября, в 17:00 по московскому времени в столице штата Пенсильвания Филадельфии, являющегося одним из ключевых регионов на президентских выборах этого года.

6 октября Маск поддержал Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где летом состоялась попытка покушения на претендента от республиканцев. Он отметил, что демократы хотят ограничить свободу слова.

До этого бизнесмен назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на выборах единственным, кто может спасти демократию.