Мечтающей помирить разведенных родителей взрослой дочери дали совет

Эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, мечтающей помирить взрослых родителей. Ее историю и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, ее родители после развода воюют друг с другом — мать не простила отцу то, что он бросил ее ради более молодой женщины и теперь воспитывает с ней дочь. «Новая проблема в том, что отец пригласил меня, моего сына, партнера и сестру провести с ним пару дней на Рождество, и мы не знаем, как сказать маме. Нам нельзя даже упоминать при ней его имя, мы не говорим ей, когда видели его, потому что это всегда заканчивается срывом», — написала девушка.

Сейчас автор письма мечтает, чтобы ее мать наконец устроила личную жизнь и дала дочерям спокойно общаться с отцом. «Мы знаем, что отец глубоко ранил маму, и нас это не устраивает, но он по-прежнему наш отец, и мы хотим видеть его, не скрываясь. Я просто хочу, чтобы мои родители были в дружеских отношениях», — отметила она.

Нолан признала, что ситуация в семье очень сложная, однако отметила, что нельзя заставить мать дружить с отцом по взмаху волшебной палочки. «Если у вас есть возможность открыто поговорить с матерью, предложите ей консультацию терапевта, это поможет ей выпустить гнев и начать сосредотачиваться на себе и на том, что ей нужно. Ее самооценка пострадала, поэтому вы с сестрой можете подумать о том, как помочь ей стать увереннее в себе и сделать так, чтобы она чувствовала, что ее любят и поддерживают», — рекомендовала эксперт.

Кроме того, Нолан одобрила желание наладить отношения с отцом и увидеться с ним на Рождество, однако призвала к открытому диалогу с матерью и решению проблем.

Я думаю, что ваша мать нуждается в вас больше, поэтому, когда дело доходит до праздников, почему бы не уделять ей больше времени? О встрече с отцом нужно просто рассказать, подчеркнув: вам неприятно то, что он сделал, но вы все равно любите его и не хотите выбирать между родителями

Колин Нолан коуч по отношениям

Ранее Нолан дала совет 60-летнему вдовцу, который переживает об отношениях дочери с мужчиной намного ее старше. Эксперт по отношениям отметила, что девушка может передумать и не связать свою жизнь с этим партнером, так как не все отношения приводят к браку.