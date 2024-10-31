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13:47, 31 октября 2024Из жизни

Мужчина пожаловался полиции на медведя и стал подозреваемым в убийстве

В США мужчина убил походника в лесу и выставил виноватым в этом медведя

Фото: Unsplash

В штате Теннесси, США, мужчина расправился с походником в лесу и выставил медведя виноватым в этом преступлении. Об этом сообщает телеканал WSB-TV Atlanta.

Полиции удалось установить, что Николас Уэйн Хэмлетт, вышедший на свободу условно-досрочно, совершил преступление в лесу и сам позвонил в службу спасения. Он представился Брэндоном Андраде и пожаловался на то, что его ранил медведь. Хэмлетт соврал, что упал с обрыва, убегая от зверя, поэтому ему срочно требуется помощь. Приехав на вызов, спасатели обнаружили бездыханного мужчину и удостоверение Брэндона Андраде при нем. Это была жертва Хэмлетта.

Проведя экспертизу, полицейские поняли, что походник не был Брэндоном Андраде, ему подбросили чужие документы. Они начали расследование, в ходе которого успели допросить и Хэмлетта. Разговаривая с полицейскими, он придумал еще одно имя, а затем скрылся. После этого Хэмлетт стал главным подозреваемым в убийстве походника, которого до сих пор не могут идентифицировать.

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Отмечается, что ранее Хэмлетта арестовывали за то, что он заманил какого-то мужчину в лес в штате Алабама и пытался там расправиться с ним. Где он находится сейчас — неизвестно. Полицейские ищут его и опасаются, что он может быть вооружен.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, черный медведь барибал поселился в подвале жилого дома. Единственное, на что пожаловались владельцы помещения, — на то, что их новый сосед слишком активно испражняется.

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      Юлия Юткина
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