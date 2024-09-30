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10:42, 30 сентября 2024Из жизни

В подвале жилого дома поселился дикий медведь и начал активно испражняться

В США дикий медведь поселился в подвале жилого дома

Кадр: nbcnews.com

В штате Калифорния, США, черный медведь-барибал стал жить в подвале жилого дома. Об этом пишет NBC News.

Боб и Сьюзан Неслеры назвали своего нового соседа Джуниор. Они рассказали, что он уходит из дома поздно ночью, а возвращается рано утром. Муж и жена не боятся медведя, потому что часто встречают этих зверей у себя в районе.

По словам Неслеров, Джуниор их почти не беспокоит. Единственное, на что они пожаловались, — поселившийся в их подвале зверь слишком активно там испражняется. Супруги обратились к экспертам по диким животным, однако предупредили, что готовы принять их помощь, только если они будут разбираться с Джуниором гуманно.

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«Он не доставил нам еще никаких проблем, но мы хотим заставить его уйти ради безопасности», — объяснили Неслеры. Они планируют дождаться, когда медведь в очередной раз покинет подвал, чтобы заколотить его чем-то прочным.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо мужчина отогнал от племянника медведя, который подкрался к нему со спины. Мальчик жевал кукурузу и смотрел в телефон, поэтому не заметил опасности.

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      Юлия Юткина
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