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22:01, 31 октября 2024Силовые структуры

МВД заинтересовалось напавшим на российских журналистов британским дипломатом

МВД России проверит жалобу журналистки на напавшего на нее британского дипломата
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Линейный отдел МВД России в московском аэропорту Внуково организовал проверку после обращения в полицию журналистки с жалобой на сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

23-летняя корреспондент сообщила, что, предположительно, сотрудник посольства Великобритании толкнул ее, когда она снимала и фотографировала прибывших в российскую столицу членов британской делегации, а также пыталась взять у них интервью. В полиции указали, что в случае выявления признаков преступления будет принято процессуальное решение, несмотря на возможный дипломатический иммунитет фигуранта.

23 октября заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на журналистов во Внуково. Российские журналисты пытались задать вопрос дипломату, когда он внезапно вырвал бейдж у одного из представителей прессы. Затем он толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Спустя несколько дней Додд был госпитализирован в Москве. У него диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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