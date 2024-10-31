МВД заинтересовалось напавшим на российских журналистов британским дипломатом

МВД России проверит жалобу журналистки на напавшего на нее британского дипломата

Линейный отдел МВД России в московском аэропорту Внуково организовал проверку после обращения в полицию журналистки с жалобой на сотрудника посольства Великобритании. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

23-летняя корреспондент сообщила, что, предположительно, сотрудник посольства Великобритании толкнул ее, когда она снимала и фотографировала прибывших в российскую столицу членов британской делегации, а также пыталась взять у них интервью. В полиции указали, что в случае выявления признаков преступления будет принято процессуальное решение, несмотря на возможный дипломатический иммунитет фигуранта.

23 октября заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на журналистов во Внуково. Российские журналисты пытались задать вопрос дипломату, когда он внезапно вырвал бейдж у одного из представителей прессы. Затем он толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Спустя несколько дней Додд был госпитализирован в Москве. У него диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.