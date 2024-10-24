Захарова высказалась об инциденте с британским дипломатом во Внуково

Захарова: инцидент с Доддом во Внуково демонстрирует состояние общества Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с заместителем посла Великобритании в России Томом Доддом в аэропорту Внуково примером состояния властей Британии и общества страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Так она прокомментировала инцидент с нападением британского дипломата на журналистов в аэропорту. Захарова призвала посла вернуть аккредитацию. «А если вы ее выбросили, давайте обратно во Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам», — сказала она.

По ее словам, поведение Додда является наглядным примером отношения властей Британии к свободе слова. «Замашки, которые у них остались, могут приберечь для собственных журналистов», — отметила она.

Ранее Додд напал на журналистов в московском аэропорту Внуково. Российские журналисты пытались задать вопрос дипломату, когда он внезапно вырвал бейдж у одного из представителей прессы. Затем он толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.