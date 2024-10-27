Напавшего на российских журналистов британского дипломата госпитализировали в Москве. Что с ним произошло?

Заместителя посла Британии в РФ Додда госпитализировали в Москве со стенозом

Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда, недавно напавшего на российских журналистов в аэропорту Внуково, госпитализировали в Москве.

По информации Telegram-канала «112», британского дипломата забрали в больницу утром в воскресенье, 27 октября. У него диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас мужчину обследуют врачи, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Зампосла Британии толкнул журналистку с микрофоном

Томас Додд прибыл в Москву 22 октября. Вместе с ним в российскую столицу прилетели руководитель директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси. Предполагается, что они прибыли для проведения инспекции работы посольства Британии в России после скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

В аэропорту Внуково Додду попытались задать вопрос российские журналисты. Вместо ответа он внезапно вырвал бейдж у одного из представителей прессы, а также толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Британский дипломат закрыл рукой снимавшую его камеру, а на выходе из здания аэропорта порвал плакат.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России назвала поведение Додда примером состояния властей Великобритании и ее общества. По мнению российской стороны, поведение дипломата является наглядным примером отношения властей Соединенного Королевства к свободе слова.

Замашки, которые у них остались, могут приберечь для собственных журналистов Мария Захарова официальный представитель МИД России

Работников посольства Британии обвинили в шпионаже

В сентябре ФСБ России обвинила сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве в «разведывательно-подрывной работе». Их лишили аккредитации и выслали из России.

В шпионаже уличили шестерых человек, в числе которых: Каллум Эндрю Дафф, Блейк Пател, Томас Стивеннет, Грейс Элвин, Кэтрин Макдоннел, Джессика Дэйвенпорт.

В МИД Великобритании отреагировали на произошедшее. Там заявили, что решение Москвы о высылке не имеет под собой оснований и является беспочвенным. «Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.