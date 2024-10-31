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18:35, 31 октября 2024Ценности

На найденном в канализации теле модели Кристины Рэй не обнаружили следов насилия

На найденном в канализации теле модели Кристины Рэй не обнаружили следов насилия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rei_kristina_rei

На теле модели Кристины Рэй, которую нашли в канализации без признаков жизни, не обнаружили следов насилия. Об этом сообщает Shot.

Бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» пропала в Сочи в начале октября. Сейчас основная версия следствия — несчастный случай.

Правоохранители считают, что модель сама спустилась в канализационный коллектор, чтобы найти закладку с наркотиками. Там же она якобы могла употребить их, после чего ее снесло потоком. Отмечается, что за месяц в воде тело сильно разложилось, но никаких следов криминала не обнаружено. При этом Рэй нашли без одежды, но ее могло смыть водой.

35-летняя женщина перестала выходить на связь в начале октября. Оперативники восстановили ее сим-карту и выяснили, что в день исчезновения она ушла искать закладку с наркотиками. Родственники говорят, что она уже долгое время страдала наркозависимостью и в ближайшее время должна была отправиться на лечение в реабилитационный центр.

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