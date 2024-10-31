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20:32, 31 октября 2024Наука и техника

На Западе оценили «революционную» ракету Ирана

Army Recognition: гиперзвуковая ракета «Фаттах-1» сможет преодолеть ПРО Израиля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Иранская гиперзвуковая ракета «Фаттах-1», которая стала революционным образцом в арсенале страны, сможет преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля. Возможности ракеты оценило западное издание Army Recognition.

«Представленная Корпусом стражей исламской революции в июне 2023 года "Фаттах-1" является первой гиперзвуковой ракетой Ирана, отличающейся скоростью, точностью и маневренностью, а также способностью уклоняться даже от самых передовых систем противоракетной обороны, включая израильские "Железный купол" и "Стрела"», — пишет автор.

Он отметил, что обстрел Израиля 1 октября продемонстрировал эффективность ракет «Фаттах», которые обошли многоуровневую систему ПРО.

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Считается, что дальность «Фаттах-1» составляет 1400 километров, а скорость полета — до 15 чисел Маха. Ракета может корректировать траекторию в полете, затрудняя перехват. Аналитики предполагают, что иранская ракета несет боевую часть весом 350-450 килограммов.

В ноябре 2023 года Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции представили крылатую ракету «Фаттах 2» с гиперзвуковым планирующим блоком.

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