Иран представил новую крылатую ракету

IRNA: Иран представил новую ракету с гиперзвуковым планирующим блоком «Фаттах-2»

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету «Фаттах 2» с гиперзвуковым планирующим блоком (HGV). Об этом сообщило государственное иранское агентство IRNA.

Ракету представили в ходе визита верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на выставку достижений ВКС КСИР.

Гиперзвуковая ракета «Фаттах-2» относится к категориям гиперзвукового оружия HGV и HCM. Этот тип ракет представляет собой новейшее вооружение, которое производят и используют только четыре страны.

В октябре сообщалось, что Иран начал разработку ракеты, которая предназначена для запуска спутников на геостационарную орбиту. Носитель получил название «Сарир».

В сентябре Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Космический аппарат был выведен на орбиту высотой 450 километров.